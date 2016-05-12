مقابلة-سبكيم تأمل في استكمال إصدار صكوك الشهر القادم

الخبر (السعودية) 12 مايو أيار (رويترز) - قال أحمد العوهلي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) لرويترز إن الشركة تأمل في استكمال إصدار صكوك بقيمة 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار) الشهر القادم.

وأضاف أن سبكيم ستكون منفتحة على إحياء اندماجها الذي لم يتم مع الصحراء للبتروكيماويات أو البحث عن هدف آخر لكن بعد أن تغير المملكة قواعد عمليات الاندماج والاستحواذ التي عرقلت محاولة الاندماج.

وقال العوهلي في مقابلة إن سبكيم - وهي شركة بتروكيماويات متوسطة الحجم تعد مجموعة الزامل أكبر مساهم فيها بحسب بيانات تومسون رويترز - بدأت اجتماعات مع مستثمرين محليين في جدة والرياض هذا الأسبوع بخصوص إصدار الصكوك.

وتابع مشيرا إلى الصفقة التي تقوم بترتيبها الرياض المالية والأهلي كابيتال "أعتقد أن لدينا ردودا إيجابية حتى الآن من مستثمرين محتملين."

وأضاف أن حصيلة الصكوك ستستخدم في تمويل الأنشطة الجارية فضلا عن فرص جديدة.

وأعلنت سبكيم اليوم الخميس في إشعار للبورصة أنها ستسترد صكوكا قائمة في 15 يونيو حزيران مستخدمة احتياطياتها المالية.

وقال العوهلي لرويترز في مقر الشركة في الخبر "نعتقد أننا سنستكمل صفقة الصكوك بشروط معقولة في ضوء التحديات المالية والمصرفية الحالية في السوق.

"نأمل بحلول أوائل يونيو أن نتمكن من إتمام مفاوضات التسعير ودفتر الاكتتاب والصفقة بأكملها."