مقدمة 1-الأجانب يشترون أدوات الخزانة الأمريكية للشهر الثاني على التوالي

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نيويورك 16 مايو أيار (رويترز) - أظهرت بيانات من وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الاثنين شراء الأجانب في سندات الخزانة الأمريكية للشهر الثاني على التوالي في مارس آذار بعد أن أصبح واضحا أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيتوخى الحذر في رفع أسعار الفائدة هذا العام.

واشترى المستثمرون الأجانب ما قيمته 23.6 مليار دولار من إصدارات ديون الخزانة الأمريكية في مارس آذار بعد شراء 9.9 مليار دولار في فبراير شباط وفقا لتقرير بيانات التدفقات الرأسمالية الأمريكية. وتعد التدفقات على سندات الخزانة الأمريكية في مارس آذار هي الأكبر منذ نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي.

وأظهر التقرير للمرة الأولى حيازات أدوات الخزانة الأمريكية لدى السعودية والدول الأخرى المنتجة للنفط. وتصدرت السعودية حيازات المصدرين الخليجيين بمبلغ 116.8 مليار دولار. وحلت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بحيازتها أدوات خزانة قيمتها 62.5 مليار دولار في مارس آذار بينما بلغت حيازات الكويت 31.2 مليار دولار.

وظلت الصين أكبر حائز لأدوات الدين الحكومي الأمريكي لكن حيازاتها انخفضت في مارس آذار إلى 1.244 تريليون دولار من 1.252 تريليون في فبراير شباط.

وزادت حيازات اليابان صاحبة المركز الثاني إلى 1.137 تريليون دولار من 1.133 تريليون دولار في فبراير شباط. وبهذا تزيد حيازات اليابان من أدوات الخزانة الأمريكية للمرة الثالثة في خمسة أشهر.

وإجمالا نمت حيازات البنوك المركزية الأجنبية من أدوات الخزانة الأمريكية إلى 6.287 تريليون دولار في مارس آذار من 6.236 تريليون دولار في فبراير شباط.