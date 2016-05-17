موبايلي السعودية تتوصل لاتفاق نهائي مع جميع الدائنين

الرياض 17 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) السعودية اليوم الثلاثاء إنها توصلت لاتفاق نهائي مع جميع الجهات المقرضة للتنازل عن المخالفة المتعلقة بجميع تسهيلاتها المالية.

وكشفت شركة الاتصالات المملوكة جزئيا لمؤسسة الإمارات للاتصالات (إتصالات) المسجلة في أبوظبي في فبراير شباط 2015 عن أنها انتهكت شروط قروض من عدة مقرضين بعدما عدلت بيانات مالية سابقة وهو ما نتج عنه هبوط حاد في الأرباح.

وجاء ذلك نظرا لأن تسهيلات التمويل الطويلة الأجل من عدة مقرضين تتطلب أن تحقق موبايلي حدا أدنى من الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك وإطفاء الدين وانخفضت تلك الأرباح بعد التعديلات المالية دون المستوى المتفق عليه.

وقالت في بيان للبورصة اليوم إنها توصلت "إلى اتفاق مع البنوك السعودية والبنوك الدولية وكذلك مع وكالات تصدير الائتمان للتنازل عن مخالفة الشرط المالي المتعلق بتسهيلات وكالات تصدير الإئتمان والتسهيلات الباقية."

كانت موبايلي قالت في مارس أذار 2015 إن لديها تسهيلات تمويلية بقيمة اجمالية 2.4 مليار ريال (639.98 مليون دولار) تستحق في 2015 و2.1 مليار ريال تستحق في 2016 بينما تستحق بقية ديون الشركة على مدى الفترة حتى 2024.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)