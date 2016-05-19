السعودية تطلب مقترحات البنوك لإصدار سندات دولارية

لندن 19 مايو أيار (آي.اف.آر) - قالت عدة مصادر إن السعودية أرسلت طلبات إلى البنوك لتقديم المقترحات بشأن إصدار سندات دولارية محتمل.

ومن المتوقع أن تصدر المملكة سندات في أسواق المال العالمية خلال العام الحالي لتمويل عجز متزايد في الميزانية. وفي وقت سابق هذا الشهر وقعت السعودية قرضا مصرفيا لأجل خمس سنوات قيمته عشرة مليارات دولار في أول اقتراض حكومي كبير من الخارج في أكثر من عشر سنوات.

وتولى جيه.بي مورجان وإتش.اس.بي.سي وبنك طوكيو-ميتسوبيشي تنسيق القرض الذي يبلغ هامشه الإجمالي 120 نقطة أساس.