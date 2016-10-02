ابيكورب تقول إنها طرحت أول سندات فورموزا لشركة بالسعودية
دبي 2 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) اليوم الأحد إنها أصدرت سندات بقيمة 300 مليون دولار لأجل خمسة أعوام بعائد متغير هي أول سندات فورموزا تبيعها شركة مقرها السعودية.
تطرح سندات فورموزا في تايوان من جانب جهات إصدار أجنبية وتكون مقومة بعملات غير الدولار التايواني.
وقالت ابيكورب المملوكة لحكومات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) إن السندات المقومة بالدولار الأمريكي أدرجت في بورصة تايوان وإن بنك كريدي أجريكول قام بترتيب الإصدار.
وفي ظل شح السيولة بدول الخليج بسبب هبوط أسعار النفط يتطلع المقترضون الخليجيون لتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال طرح إصدارات بأسواق جديدة في آسيا. وفي ابريل نيسان قال بنك قطر الوطني إنه ينوي اصدار سندات في آسيا ويبحث خيارات من بينها سندات فورموزا. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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