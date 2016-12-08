مرتبون: أكوا باور السعودية تؤجل خطط إصدار سندات إلى 2017

دبي 8 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت وثيقة من البنوك المرتبة لإصدار سندات لشركة أكوا باور السعودية لمشروعات الكهرباء والمياه اليوم الخميس إن الشركة أجلت خططها لإصدار سندات محتمل إلى عام 2017.

كانت أكوا التي تمتلك كيانات سيادية سعودية 16.3 بالمئة فيها تعد لطرح أول إصدار سندات دولية من المملكة منذ إصدار دين حكومي ضخم بقيمة 17.5 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول كان الأول من نوعه للرياض.

وقالت الوثيقة "نظرا لقيود التوقيت وطلب المستثمرين المزيد من الوقت لتقييم الطرح المقترح فإن أكوا باور ستواصل عملية إطلاع المستثمرين وتنوي دخول الأسواق العالمية في أوائل 2017."

وأشارت الوثيقة إلى أن أكثر من 100 مستثمر من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط شاركوا في جولة ترويجية للمستثمرين العالميين وصفتها بالبناءة.