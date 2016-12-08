مصادر: خطة سعودي أوجيه لإعادة هيكلة ديون بقيمة 3.5 مليار دولار تتلقى ضربة بحكم قضائي

من توم أرنولد

دبي 8 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت مصادر إن خطة سعودي أوجيه لإعادة هيكلة ديون بنحو 13 مليار ريال (3.5 مليار دولار) تلقت ضربة جديدة بعدما حصل ثاني أكبر دائن رئيسي على حكم قضائي بحق مجموعة الإنشاءات لسداد مستحقاته.

ولعبت سعودي أوجيه المملوكة لعائلة رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري لسنوات دورا محوريا في بناء كل شئ في السعودية من الفنادق إلى المستشفيات.

لكن خفض الإنفاق الحكومي بعد هبوط أسعار النفط أضر شركات مثل سعودي أوجيه وجعلها تواجه صعوبات في سداد مستحقات الديون.

وقالت مصادر لرويترز إن البنك الأهلي التجاري أكبر مصرف في المملكة حصل على حكم قضائي بحق سعودي أوجيه في أعقاب خطوة مماثلة من جانب مجموعة سامبا المالية بحق الشركة في يوليو تموز.

وأضافت المصادر أن رفض البنكين لما يسمى بتجميد سداد الديون للبنوك السعودية الذي طلبته سعودي أوجيه يلقى شكوكا على العملية بأكملها حيث لن تستطيع الشركة المضي قدما في خطتها إلا إذا وافقت جميع البنوك الدائنة على طلبها.

وتابعت أن التجميد سيتيح لسعودي أوجيه مجالا لالتقاط الأنفاس حتى تستطيع المضي قدما في واحدة من أكبر صفقات إعادة هيكلة الديون في منطقة الخليج خلال الأعوام الماضية وسيمنحها مزيدا من الوقت لجمع الأموال المستحقة لها من الحكومة.

ولم يتسن الحصول على تعليق من سعودي أوجيه أو البنك الأهلي التجاري أو مجموعة سامبا المالية.