مصحح-تحليل-ملامح موازنة 2017 تكشف عن نجاح السعودية في ترويض العجز الهائل

(لتصحيح الرقم في الفقرة 10 إلى 220 مليار ريال... بدلا من 22 مليارا)

* عجز موازنة 2016 سيكون أقل كثيرا من التقديرات الأولية

* الحكومة تبنت إجراءات تقشف صارمة هذا العام

* توقعات بارتفاع الإنفاق الحكومي بشكل طفيف العام المقبل

* توقعات بجولة أخرى من رفع الدعم عن أسعار الطاقة والوقود عند إعلان موازنة 2017

من مروة رشاد

الرياض 13 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - من المرجح على نطاق واسع أن يواكب إعلان موازنة الحكومة السعودية لعام 2017 إعلان الحكومة تحقيق نجاح كبير في خفض عجز الموازنة للعام الجاري عن التقديرات الأولية التي أعلنتها قبل عام ما سيسمح لها بالإنفاق بصورة أكبر على دعم النمو الاقتصادي.

شهد الاقتصاد السعودي في 2016 أحد أصعب الفترات منذ عقود مع تباطؤ النمو ومحاولة الحكومة خفض عجز الموازنة الذي بلغ مستوى قياسيا عند 367 مليار ريال (98 مليار دولار) في 2015.