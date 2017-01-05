المركزي السعودي يرفع نسبة مبلغ تمويل البنوك للمساكن إلى 85% من القيمة

دبي 5 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) اليوم الخميس أنها ستتيح للبنوك توفير حصة أكبر من تمويل مشتريات المنازل في إطار اتجاه السلطات لدعم سوق العقارات وتخفيف العجز في الإسكان ميسور التكلفة.

وسيتم السماح للبنوك الآن بزيادة نسبة التمويل إلى 85 بالمئة من قيمة المسكن للمشترين مقارنة مع 70 بالمئة في السابق.

ويسري ذلك على شراء المسكن الأول للمواطنين السعوديين.

وقال البنك المركزي إن هذا التغيير سيسمح للبنوك بتقديم منتجات متنوعة في السوق بما لا يخل بالاستقرار المالي للبنوك.