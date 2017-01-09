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رئيس أكوا باور السعودية: الشركة ستصدر سندات بمليار دولار في فبراير

Mon Jan 9, 2017 9:46am GMT
 
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دبي 9 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور السعودية محمد أبو نيان للصحفيين اليوم الاثنين إن الشركة ستصدر سندات بقيمة مليار دولار في فبراير شباط.

وكانت وثيقة أصدرها مرتبو الإصدار في ديسمبر كانون الأول قالت إن شركة تطوير محطات المياه والكهرباء أعلنت خطتها لطرح السندات في نوفمبر تشرين الثاني لكنها أجلت الإصدار بسبب ضيق الوقت وطلب المستثمرين مزيدا من الوقت لتقييم الطرح المقترح.

وفوضت أكوا جيفريز وسيتي وسي.سي.بي سنغافورة وميزوهو وستاندرد تشارترد لترتيب الإصدار. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 