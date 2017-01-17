مقدمة 1-بن لادن السعودية تسعى لتمديد تمويل بعشرة مليارات ريال لتوسعة الحرم المكي

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من هديل الصايغ وتوم أرنولد

دبي 17 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت مصادر مصرفية إن مجموعة بن لادن السعودية تتفاوض مع بنوك بشأن تمديد يصل إلى عامين لتسهيل ائتماني إسلامي بقيمة عشرة مليارات ريال (2.7 مليار دولار) مخصص لسداد قيمة أعمال بناء توسعة الحرم المكي بعد تأخيرات في المشروع.

وواجهت شركات المقاولات في السعودية تأخيرات في المشروعات وسداد المستحقات بعدما قلصت الحكومة الإنفاق للتكيف مع أثر انخفاض أسعار النفط.

وقالت مصادر مصرفية إن مجموعة بن لادن السعودية طلبت تمديد التسهيل المجمع حتى نهاية عام 2019. ويستخدم التسهيل كرأسمال عامل لتمويل توسعة الحرم المكي.

وقالت المصادر إن المشروع تأجل للسماح للحكومة بإرجاء بعض خططها للإنفاق وكذلك بسبب تغييرات في نطاق المشروع وبعض المقاولين العاملين به.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مجموعة بن لادن السعودية ووزارة المالية في المملكة.

وكان من المفترض أن يحل أجل التسهيل الذي يتضمن خطابات ائتمان وقروض بنهاية عام 2017 ليتزامن مع انتهاء المشروع. لكن المصادر قالت إن مجموعة بن لادن التي يعُتقد أنها استخدمت أقل من نصف التسهيل البالغة قيمته عشرة مليارات ريال طلبت تمديد التمويل حتى نهاية عام 2019 ليتماشي مع الإطار الزمني الجديد لاستكمال المشروع.