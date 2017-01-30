صحيفة مال: الحكومة السعودية تتوقف عن إصدار السندات المحلية للشهر الرابع

الرياض 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - نقلت صحيفة مال الإلكترونية السعودية اليوم الاثنين عن مصادر لم تسمها القول إن الحكومة السعودية لا تعتزم إصدار سندات محلية للشهر الرابع على التوالي بعد إصدارات شهرية متتالية منذ منتصف 2015 وذلك في ظل النجاح الكبير الذي حققته السندات الدولية وتعافي أسعار النفط العالمية.

وبدأت الحكومة في منتصف 2015 إصدار سندات محلية للبنوك بقيمة 20 مليار ريال شهريا (5.3 مليار دولار) في إطار جهود لتغطية عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط.

وسحبت الإصدارات جزءا كبيرا من السيولة لدى القطاع المصرفي ودفعت أسعار الفائدة بالسوق المحلية إلى ارتفاع حاد وهو ما أضر بالاقتصاد.

وقالت صحيفة مال نقلا عن مصادرها "لم يتم إخطار البنوك المحلية من قبل الحكومة باصدار سندات جديدة بعد أن استمرت في إصدارها شهريا خلال 16 شهرا الماضية منذ يونيو 2015 وحتى سبتمبر 2016."

وأضافت "أرجعت المصادر السبب وراء عدم إصدار سندات محلية إلى تحسن أسعار النفط وأيضا النجاح الكبير الذي حققه إصدار السعودية للسندات الدولية الذي تم تغطيته بأربعة أضعاف المبلغ حيث بلغ الطلب 67 مليار دولار في الوقت الذي كان الطرح 17.5 مليار دولار."

كانت السعودية أتمت في اكتوبر تشرين الأول إصدارا ضخما للسندات هو الأكبر على الإطلاق لسوق ناشئة وبلغت قيمته 17.5 مليار دولار وذلك في إطار مساعي المملكة لسد فجوة في التمويل ناجمة عن أسعار النفط المنخفضة.

وساعد الإصدار في تخفيف الضغوط على السيولة داخل القطاع المصرفي وفتح آفاق الاقتراض الخارجي أمام الرياض وهو ما ساعد الحكومة على وقف إصدار السندات المحلية منذ سبتمبر أيلول.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر "السيولة حاليا في القطاع المصرفي جيدة بعد أن بدأت الحكومة صرف مستحقات المقاولين مما يجعل القطاع البنكي مؤهل حاليا لتغطية أي إصدار محتمل."