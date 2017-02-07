مصادر: أرامكو السعودية تسعى لجمع ما يصل إلى 6 مليارات ريال من إصدار صكوك

دبي 7 فبراير شباط (رويترز) - قال مصرفيون من السعودية اليوم الثلاثاء إن من المرجح أن يبلغ إصدار الصكوك المزمع من أرامكو السعودية ما بين ثلاثة مليارات وستة مليارات ريال (800 مليون إلى 1.6 مليار دولار).

وأضاف المصرفيون الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم نظرا لأن الموضوع لم يعلن عنه بعد إن ذلك سيعد أول إصدار صكوك من نوعه لجهة حكومية تخطط للاستفادة بداية من قاعدة المستثمرين المحليين ثم تطرح صكوكا مقومة بالدولار للمستثمرين الدوليين في وقت لاحق.

وتابعت المصادر أن من المتوقع طرح الصكوك على مدى الشهرين إلى الثلاثة أشهر القادمة رغم أن الشركة والبنوك المرتبة للصفقة لم تصدر أي إعلان رسمي عن الإطار الزمني.