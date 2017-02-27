صحيفة مال: الحكومة السعودية تعلق إصدار السندات المحلية للشهر الخامس

الخبر (السعودية) 27 فبراير شباط (رويترز) - قال صحيفة مال الاقتصادية اليوم الاثنين إن الحكومة السعودية قررت وقف إصداراتها الشهرية من السندات المحلية في فبراير شباط لتحجم بذلك عن طرح سندات بالعملة المحلية للشهر الخامس على التوالي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية لم تسمها قولها إن التجميد يرجع إلى تحسن إيرادات الحكومة بفعل ارتفاع أسعار النفط إضافة إلى نجاح إصدار السندات الدولية البالغة قيمتها 17.5 مليار دولار والتي طرحتها الحكومة في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وساهم وقف إصدار السندات المحلية في تخفيف الضغط على السيولة في النظام المصرفي والذي دفع سعر الفائدة المعروض لأجل ثلاثة أشهر بين البنوك إلى الصعود لأعلى مستوياته في ثماني سنوات عند 2.386 في المئة في أكتوبر تشرين الأول. وهبط سعر الفائدة إلى 1.795 في المئة اليوم الاثنين.