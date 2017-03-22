رئيس الإسلامي للتنمية: إصدار الصكوك التالي بين 1 و1.5 مليار دولار

الرياض 22 مارس آذار (رويترز) - قال محمد هادي المجعي مدير إدارة تطوير المنشآت بالبنك الإسلامي للتنمية اليوم الأربعاء إن إصدار الصكوك الدولاري التالي من البنك سيكون في نطاق الإصدار السابق وسيتراوح بين 1 و1.5 مليار دولار.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في الرياض أن البنك ما زال في مرحلة التحدث إلى مستشارين لكنه لم يسهب في الحديث عن إطار زمني للإصدار.

وقالت مصادر مصرفية لرويترز يوم الاثنين إن البنك الإسلامي للتنمية كلف ثمانية بنوك بترتيب الإصدار من بينهم بنك الإمارات دبي الوطني وجولدمان ساكس والخليج الدولي وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد.