الحكومة السعودية تعلق إصدار السندات المحلية للشهر السادس

الرياض 26 مارس آذار (رويترز) - قال صحيفة مال الاقتصادية اليوم الأحد إن الحكومة السعودية قررت وقف إصداراتها الشهرية من السندات المحلية في مارس آذار لتحجم بذلك عن طرح سندات بالعملة المحلية للشهر السادس على التوالي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية لم تسمها قولها إن التجميد يرجع إلى تحسن أسعار النفط إضافة إلى نجاح إصدار السندات الدولية البالغة قيمتها 17.5 مليار دولار والتي طرحتها الحكومة في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وأضافت الصحيفة "كما ترغب الحكومة عدم مزاحمة تمويل القطاع الخاص إذ أبلغت البنوك برغبة شركة أرامكو السعودية إصدار صكوك بقيمة تصل لنحو 10 مليارات ريال وذلك كمرحلة أولى من برنامج إصدار سندات إسلامية في السوق قد تصل قيمته الى 37.5 مليار ريال تقريبا."

وساهم وقف إصدار السندات المحلية في تخفيف الضغط على السيولة في النظام المصرفي والذي دفع سعر الفائدة المعروض لأجل ثلاثة أشهر بين البنوك إلى الصعود لأعلى مستوياته في ثماني سنوات عند 2.386 في المئة في أكتوبر تشرين الأول.

وفي ديسمبر كانون الأول قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال مقابلة مع رويترز إن المملكة من المتوقع أن تستأنف إصدار السندات بالعملة المحلية في الربع الأول من 2017 لكنها ستعمل على ضمان ألا تؤثر الإصدارات على احتياجات القطاع الخاص للتمويل أو على السيولة بالقطاع المصرفي.

وأضاف الجدعان آنذاك أن التقديرات المنخفضة للعجز في العام المقبل تجعل الحاجة للتمويل أقل مما كانت في 2016.

وشملت ميزانية المملكة لعام 2017 توقعات بعجز قدره 198 مليار ريال العام المقبل انخفاضا من 297 مليار ريال في 2016.