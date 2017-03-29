الخضري السعودية تجدد تسهيلات إسلامية بقيمة 625 مليون ريال

الرياض 29 مارس آذار (رويترز) - قالت شركة أبناء عبدالله عبد المحسن الخضري السعودية للمقاولات إنها وقعت اتفاقين مع مصرفين لتجديد تسهيلات إسلامية بقيمة إجمالية 625 مليون ريال (166.7 مليون دولار).

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأربعاء إنها وقعت اتفاقا مع بنك الخليج الأول لتجديد تمويل إسلامي بقيمة 252 مليون ريال ينتهي في 27 فبراير شباط 2018.

وفي بيان منفصل قالت إنها وقت اتفاقا مع البنك الأول الذي كان يعرف من قبل باسم البنك السعودي الهولندي لتجديد تمويل إسلامي بقيمة 373 مليون ريال ينتهي في 28 مارس آذار 2018.

وأضافت أن التسهيلات تهدف إلى توفير إلتزام ضامن وتمويل احتياجات رأس المال ورأس المال العامل لمشروعات محددة للشركة ولأهداف أعمال الشركة بشكل عام.

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