أرامكو السعودية تدفع علاوة سعرية في باكورة إصدارات الصكوك

من ديفيد باربوشيا

دبي 29 مارس آذار (رويترز) - تدفع شركة أرامكو السعودية في أول إصداراتها من السندات الإسلامية (صكوك) علاوة سعرية كبيرة عما تدفعه الحكومة وعما دفعته الشركة في اقتراضها السابق في ظل حالة الضبابية التي تكتنف أسعار النفط والبيع الوشيك لأسهم شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة.

وتعرض أرامكو صكوكا مقومة بالريال لأجل سبع سنوات بسعر 25 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور) لأجل ستة أشهر على المؤسسات الاستثمارية في الوقت الذي تنوع فيه الشركة مصادرها التمويلية تمشيا مع الإصلاحات الاقتصادية السعودية.

وقال مصرفيون لرويترز إن الطرح الخاص، الذي يأتي في إطار برنامج سندات إسلامية بقيمة 37.5 مليار ريال (10 مليارات دولار)، قد يصل إلى نحو ستة مليارات. وأحجمت أرامكو عن التعقيب.

وتزيد تكلفة إصدار الشركة لأدوات الدين كثيرا عن إصدارات الحكومة السعودية التي باعت آخر سندات محلية طرحتها لأجل سبع سنوات بفائدة متحركة بما يتراوح بين 10 و15 نقطة أساس دون سايبور لأجل ثلاثة أشهر.

كما يبدو الإصدار أعلى تكلفة على أرامكو من الشق المقوم بالريال في تسهيل ائتماني دوار مزدوج العملة تعادل قيمته 10 مليارات دولار وقعته الشركة في مارس آذار 2015. وتضمنت تلك الشريحة تسهيلا لأجل عام وآخر أجله خمسة أعوام وبلغ سعر الأخير 11 نقطة أساس فوق سايبور.

ونظرا لأن هذا الإصدار هو الأول لأرامكو كان من المتوقع أن تدفع الشركة، التي لم تحصل على تصنيف ائتماني، علاوة من نوع ما. كما أن قرض 2015 تم تسعيره بأسعار منخفضة غير معتادة لأنه قرض غير مسحوب يستخدم كتسهيل "احتياطي" وفقا لما قاله مصرفي يعمل على صفقة صكوك أرامكو.

لكن محمد الخنيفر المصرفي المعني بأسواق الدين الإسلامية في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية يتوقع أن تطرح أرامكو سعرا يقل عن 11 نقطة أساس فوق سايبور إذا اختارت أن يكون أجل الصكوك خمس سنوات. وأضاف أن أجل السبع سنوات لا يبرر إضافة أكثر من عشر نقاط أساس.