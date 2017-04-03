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مرتب: الإسلامي للتنمية يفوض 8 بنوك لترتيب إصدار صكوك دولارية

Mon Apr 3, 2017 2:13pm GMT
 
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دبي 3 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت وثيقة من أحد مرتبي إصدار صكوك دولارية للبنك الإسلامي للتنمية اليوم الاثنين أن البنك فوض ثمانية مصارف لترتيب الإصدار القياسي.

واختار الإسلامي للتنمية الذي يتخذ من جدة مقرا له بنك بوبيان والإمارات دبي الوطني كابيتال وجي.آي.بي كابيتال وجولدمان ساكس انترناشونال واتش.اس.بي.سي وماي بنك وناتكسيس وستاندرد تشارترد لترتيب الإصدار.

وقالت الوثيقة إن من المقرر تدشين وتسعير إصدار الصكوك بفائدة ثابتة في المستقبل القريب وفقا لظروف السوق.

والإسلامي للتنمية حاصل على تصنيف ‭‭AAA‬‬. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
 