مقدمة 1-مصادر: أرامكو تمدد بناء أوامر الاكتتاب في أول إصدار صكوك بالريال

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من ديفيد باربوسيا

دبي 4 أبريل نيسان (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء إن أرامكو السعودية مددت عملية بناء أوامر الاكتتاب في أول إصداراتها من الصكوك بالعملة المحلية بعد الموعد الأصلي في الثالث من أبريل نيسان.

وقال مصرفي معني بالصفقة إن من المتوقع إغلاق دفتر أوامر الاكتتاب اليوم الثلاثاء على أن يتم التخصيص النهائي غدا الأربعاء على الأرجح.

وأضاف أن سبب التمديد يرجع إلى أن بعض الحسابات تحتاج مزيدا من الوقت لنيل الموافقة الداخلية قبل وضع أوامرها. ومن المرجح أن يبلغ حجم الصفقة ما يعادل ملياري دولار إلى أربعة مليارات دولار.

وتشكل الصكوك أول محاولة من أرامكو لتنويع مصادر تمويلها في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية. وتستعد الشركة النفطية العملاقة، التي يقدر مسؤولون سعوديون قيمتها بما يزيد على تريليوني دولار، لبيع ما يصل إلى خمسة في المئة من أسهمها في طرح عام أولي من المتوقع أن يتم في 2018.

وذكرت وثيقة صادرة عن البنوك المرتبة للإصدار أن أرامكو بدأت تجميع أوامر الاكتتاب لباكورة إصداراتها من الصكوك، والذي يندرج ضمن برنامج صكوك بقيمة 37.5 مليار ريال (عشرة مليارات دولار)، في 27 مارس آذار.

وبموجب الإطار الزمني الأصلي، كان من المفترض أن يكون آخر موعد للأوامر والتخصيص في الثالث من أبريل نيسان على أن تتم التسوية في التاسع من نفس الشهر.

والصكوك مطروحة لأجل سبع سنوات وفائدة متحركة بسعر 25 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور) لستة أشهر.

تتولى الإنماء للاستثمار وإتش.إس.بي.سي السعودية والأهلي كابيتال والرياض المالية دور المنسقين الرئيسيين للإصدار وانضمت إليهم جي.آي.بي كابيتال وسامبا كابيتال والسعودي الفرنسي كابيتال في أدوار أخرى بالصفقة.