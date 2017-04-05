مقدمة 1-نشرة: السعودية تختار هيكلا هجينا لأول إصداراتها من الصكوك الدولارية

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من ديفيد باربوشيا

دبي 5 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نشرة أول إصدارات السعودية من الصكوك الدولية أن المملكة اختارت هيكلا هجينا للإصدار وهو هيكل يستخدم على نطاق واسع في سوق الدين السعودية المحلية لكنه ليس الأكثر شيوعا في الإصدارات السيادية.

وستكون السندات الإسلامية المتوقع أن يصل حجمها إلى عشرة مليارات دولار ثاني إصدار لأدوات دين دولية من المملكة بعدما أصدرت في أكتوبر تشرين الأول العام الماضي سندات تقليدية بقيمة 17.5 مليار دولار. وكان ذلك الإصدار، وهو أكبر طرح لسندات في الأسواق الناشئة على الإطلاق، جزءا من مساعي السعودية لتنويع مصادرها التمويلية لسد عجز الموازنة الناجم عن انخفاض أسعار النفط.

وستبدأ السعودية أوائل الأسبوع القادم في عقد اجتماعات مع مستثمرين في أدوات الدخل الثابت لإصدار الصكوك التي ستكون على شريحتين بأجلي استحقاق خمس وعشر سنوات.

وتقول نشرة الإصدار إن نحو 51 بالمئة من حصيلة الصكوك ستستخدم في اتفاق مضاربة وهو نوع من الشراكة في إدارة الاستثمارات الإسلامية بينما ستستخدم النسبة المتبقية البالغة 49 بالمئة بموجب تسهيل مرابحة من قبل شركة في جزر كايمان مفوضة بإدارة الأموال تسمى "كيه.إس.ايه صكوك ليمتد" لشراء سلع أولية متوافقة مع الشريعة.

ويشيع مثل هذا الهيكل الهجين، الذي يماثل إصدار الصكوك المقومة بالريال الذي أطلقته شركة أرامكو السعودية العملاقة في وقت سابق هذا الشهر، في سوق أدوات الدين المقومة بالعملة المحلية في السعودية. وهناك نوع مختلف من هياكل الصكوك هو صكوك الإجارة يشيع استخدامه بين الدول التي تجمع تمويلا من خلال إصدارات الدين الدولية.

وقال مصرفيون لرويترز الأسبوع الماضي إن الهيكل الهجين قد يكون معقدا للغاية بالنسبة لبعض المستثمرين الدوليين لدرجة أنه قد ينذر بتقويض إقبالهم على الصفقة.