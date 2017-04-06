دار الأركان السعودية تستكمل إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار

الرياض 6 أبريل نيسان (رويترز) - قالت دار الأركان للتطوير العقاري إحدى أكبر شركات التطوير في المملكة السعودية إنها استكملت شريحة رابعة من برنامج صكوك دولية بالدولار وجمعت من خلال الإصدار 1.875 مليار ريال (500 مليون دولار).

هذا هو الإصدار الأول لصكوك دولارية لشركة سعودية في 2017.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الخميس إن الإصدار لأجل خمس سنوات ويستحق في 22 ابريل نيسان 2022 وبمعدل ربح سنوي قدره 6.875 بالمئة.

وقال البيان "لقي إصدار هذه الشريحة إقبالا كبيرا من مستثمري الأسواق الدولية والإقليمية حيث قاربت قيمة الطلبات أربعة مليارات ريال (1.05 مليار دولار أمريكي) بما يعادل ضعف حجم الشريحة المصدرة."

تولى ترتيب الإصدار الخير كابيتال ودويتشه بنك وبنك دبي الاسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني وجولدمان ساكس وبنك نور وكيو إنفست.

ولدى دار الأركان، الحاصلة على تصنيف ‭‭1‬‬‭‭B من موديز، إصدار صكوك قائم بقيمة 450 مليون دولار لأجل خمس سنوات يستحق في 2018 وآخر بقيمة 400 مليون دولار لنفس الأجل يستحق في 2019.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قال متحدث باسم الشركة لرويترز إن جزءا من حصيلة الإصدار الجديد سيستخدم في إعادة تمويل التزامات تستحق في 2017 وصكوك يحل أجلها في 2018 و/أو 2019.

وتضرر قطاع العقارات في السعودية العام الماضي بسبب تباطؤ الاقتصاد الناجم عن انخفاض أسعار النفط.

وسجلت دار الأركان انخفاضا بلغ 23.4 بالمئة في صافي أرباح الربع الأخير من 2016.