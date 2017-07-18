المالية السعودية:‭ ‬تأهل 13 بنكا للمشاركة في برنامج صكوك محلي

دبي 18 يوليو تموز (رويترز) - قالت وزارة المالية السعودية اليوم الثلاثاء إن 13 بنكا محليا تأهلوا للمشاركة في برنامج الحكومة المزمع لإصدار سندات إسلامية بالعملة المحلية.

وقالت وزارة المالية في بيان مختصر إن مصرف الإنماء ساعد في هيكلة الصكوك. ولم يذكر البيان تفاصيل إضافية أو يحدد موعد بدء الإصدار. وقالت الوزارة إن أي إصدار بموجب هذا البرنامج سيجري وفقا لتقدير وزارة المالية.

كان وزير المالية محمد الجدعان قال لتلفزيون العربية الأسبوع الماضي إن إصدارات الصكوك المقومة بالعملة المحلية، التي تستهدف مساعدة الرياض على تغطية عجز الموازنة الكبير الذي تسبب به انخفاض أسعار النفط، ستبدأ هذا الشهر.