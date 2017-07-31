Wed 9 Aug 2017 | 12:51 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

ملخص-معادن السعودية: شركة تابعة توقع اتفاقي تمويل بقيمة 2.1 مليار ريال

Mon Jul 31, 2017 1:38pm GMT
 
[-] نص [+]

31 يوليو تموز (رويترز) - شركة التعدين العربية السعودية (معادن):

* تقول إن شركة معادن وعد الشمال للفوسفات التابعة لها وقعت اتفاقي تمويل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي.

* تقول إن اتفاقي التمويل بقيمة إجمالية تبلغ 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار).

* تقول إن القرض الأول بقيمة 1.2 مليار ريال لتمويل إنشاء مصنع حامض الفوسفوريك ومصنع تركيز خام الفوسفات.

* تقول إن القرض الأول سيجري سداده على 24 قسطا نصف سنوي لمدة 12 سنة.

* تقول إن القرض الثاني بقيمة 900 مليون ريال لتمويل إنشاء مصنع الأمونيا برأس الخير.

* تقول إن القرض الثاني سيجري سداده على 20 قسطا نصف سنوي لمدة عشر سنوات.(الدولار = 3.7501 ريال سعودي) (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 
 