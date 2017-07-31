ملخص-معادن السعودية: شركة تابعة توقع اتفاقي تمويل بقيمة 2.1 مليار ريال

31 يوليو تموز (رويترز) - شركة التعدين العربية السعودية (معادن):

* تقول إن شركة معادن وعد الشمال للفوسفات التابعة لها وقعت اتفاقي تمويل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي.

* تقول إن اتفاقي التمويل بقيمة إجمالية تبلغ 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار).

* تقول إن القرض الأول بقيمة 1.2 مليار ريال لتمويل إنشاء مصنع حامض الفوسفوريك ومصنع تركيز خام الفوسفات.

* تقول إن القرض الأول سيجري سداده على 24 قسطا نصف سنوي لمدة 12 سنة.

* تقول إن القرض الثاني بقيمة 900 مليون ريال لتمويل إنشاء مصنع الأمونيا برأس الخير.