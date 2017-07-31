ملخص-معادن السعودية: شركة تابعة توقع اتفاقي تمويل بقيمة 2.1 مليار ريال
31 يوليو تموز (رويترز) - شركة التعدين العربية السعودية (معادن):
* تقول إن شركة معادن وعد الشمال للفوسفات التابعة لها وقعت اتفاقي تمويل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي.
* تقول إن اتفاقي التمويل بقيمة إجمالية تبلغ 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار).
* تقول إن القرض الأول بقيمة 1.2 مليار ريال لتمويل إنشاء مصنع حامض الفوسفوريك ومصنع تركيز خام الفوسفات.
* تقول إن القرض الأول سيجري سداده على 24 قسطا نصف سنوي لمدة 12 سنة.
* تقول إن القرض الثاني بقيمة 900 مليون ريال لتمويل إنشاء مصنع الأمونيا برأس الخير.
* تقول إن القرض الثاني سيجري سداده على 20 قسطا نصف سنوي لمدة عشر سنوات.(الدولار = 3.7501 ريال سعودي) (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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