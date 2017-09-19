مقدمة 1-السعودية تستكمل ثالث طرح شهري لصكوك محلية

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دبي 19 سبتمبر أيلول (رويترز) - جمعت السعودية سبعة مليارات ريال (1.87 مليار دولار) عبر إصدار صكوك في ثالث بيع شهري لسندات إسلامية محلية في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتغطية عجز كبير في الموازنة نتج عن انخفاض أسعار النفط.

وقدر مسؤول بوزارة المالية في مايو أيار أن مبيعات الدين المحلي ستغطي ما بين 25 و35 بالمئة من عجز موازنة البلاد لعام 2017 المقدر بقيمة 200 مليار ريال.

وبدأت الرياض إصدار سندات تقليدية في السوق المحلية في 2015 بعد أن تأثرت المالية العامة للبلاد سلبا بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية لكنها علقت الإصدارات في سبتمبر أيلول من العام الماضي حيث ضغطت الإصدارات على السيولة في النظام المصرفي. ومنذ ذلك الحين تحسنت السيولة وانخفضت أسعار الفائدة في سوق النقد المحلية.

والصكوك الجديدة، التي استقطبت طلبات اكتتاب بقيمة 24 مليار ريال، موزعة على ثلاث شرائح لأجل خمس وسبع وعشر سنوات.

وقالت وزارة المالية في وقت متأخر أمس الاثنين إن الحكومة أصدرت صكوكا لأجل خمس سنوات بقيمة 2.4 مليار ريال وشريحة لأجل سبع سنوات بقيمة 3.9 مليار ريال وصكوكا بقيمة 0.7 مليار ريال لأجل عشر سنوات.

وباعت الحكومة في أولى إصداراتها المحلية في يوليو تموز صكوكا بقيمة إجمالية بلغت 17 مليار ريال في حين جمعت الشهر الماضي 13 مليار ريال.

وقالت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء إن الإصدار الأحدث من الصكوك يدفع عائدا قدره 2.75 بالمئة و3.25 بالمئة و3.45 بالمئة للصكوك الصادرة لأجل خمس وسبع وعشر سنوات على الترتيب.

وقال مصرفيون إنه في العطاء السابق الشهر الماضي دفعت السعودية عائدا بلغ 2.7 بالمئة و3.2 بالمئة و3.5 بالمئة مقابل الاقتراض.