هوامش السندات الدولية السعودية ترتفع قليلا بعد حملة مكافحة الفساد

دبي 6 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - ارتفعت هوامش السندات الدولية السعودية قليلا في التعاملات المبكرة في لندن اليوم الاثنين بعد الحملة التي شنتها الحكومة لمكافحة الفساد، والتي احتجزت فيها عشرات الشخصيات البارزة في الساحة السياسية وقطاع الأعمال بالمملكة.

وارتفع هامش السندات السيادية السعودية لأجل 30 عاما استحقاق 2046 بنحو خمس نقاط أساس. وقال متعاملون إن النشاط كان هادئا ولا يوجد هلع.

وتراجع الريال السعودي قليلا في سوق العقود الآجلة. وبلغت العقود الآجلة للدولار مقابل الريال استحقاق عام 183 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أواخر سبتمبر أيلول، مقارنة مع 115 نقطة عند إغلاق يوم الجمعة. وتظل العقود دون أعلى مستوياتها هذا العام البالغ نحو 400 نقطة.