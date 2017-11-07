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#Reuters Arabic World Service
7 تشرين الثاني نوفمبر 2017 / 10:19 / بعد يوم واحد

سندات لبنان تتراجع وتكلفة التأمين على الديون تقفز وسط أزمة سياسية

صحفيو رويترز

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لندن 7 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - تراجعت سندات لبنان الدولارية وقفزت تكلفة التأمين على ديونه اليوم الثلاثاء مع اتهام السعودية بيروت بإعلان الحرب عليها في تصعيد حاد لأزمة تواجهها البلاد.

وتراجعت السندات اللبنانية استحقاق 2022 بواقع 1.95 سنت إلى 93.5 سنت للدولار مسجلة أدنى مستوى لها منذ يوليو تموز 2013 وفقا لبيانات تومسون رويترز.

وقفزت عقود مبادلة مخاطر الائتمان اللبنانية لخمس سنوات 13 نقطة أساس مقارنة مع إغلاق أمس الاثنين لتصل إلى 550 نقطة بحسب بيانات آي.اتش.اس ماركت وهو أعلى مستوى لتكلفة التأمين على ديون لبنان منذ أوائل ديسمبر كانون الأول. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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