التوترات السياسية تدفع تكاليف التأمين على ديون السعودية ولبنان للارتفاع

لندن 8 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - ارتفعت تكلفة التأمين على الديون اللبنانية والسعودية اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2008 ويوليو تموز هذا العام بالترتيب في ظل التوترات السياسية في البلدين.

وشهد لبنان، الذي استقال رئيس وزرائه، قفزة في عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات بلغت 13 نقطة أساس مقارنة مع إغلاق يوم الثلاثاء إلى 592 نقطة أساس بحسب بيانات آي.إتش.إس ماركت.

وسجلت عقود مبادلة مخاطر الائتمان السعودية لأجل خمس سنوات 100 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ أواخر يوليو تموز. وتأتي حالة عدم اليقين هناك بعد حملة لمكافحة الفساد شنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وشملت عددا من الأمراء وكبار المسؤولين.