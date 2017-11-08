السندات الدولارية السعودية تواصل خسائرها وتهبط سنتا

لندن 8 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - واصلت السندات الدولارية السعودية هبوطها اليوم الأربعاء وكانت الخسائر الأكبر من نصيب السندات ذات آجال الاستحقاق الأطول وهي لعامي 2046 و2047 بعد سلسلة من الاعتقالات ضمن حملة لمكافحة الفساد في المملكة.

وبينما ينظر إلى هذا الإجراء على نطاق واسع على أنه محاولة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحييد المعارضة تمهيدا لاعتلائه العرش، أشاد به الكثيرون باعتباره حملة متأخرة على الكسب غير المشروع المتفشي في البلاد.

غير أن الأسواق اتجهت للبيع وسط مخاوف بشأن التأثير المحتمل على الاقتصاد والمجتمع.

وانخفضت معظم إصدارات السندات السعودية ما بين سنت وسنتين منذ الحملة التي بدأت مطلع الأسبوع. وصدرت تلك السندات في السنوات الماضية ضمن جهود المملكة لسد عجز متنام في الموازنة.

ومع استمرار البيع، هبط الإصدار البالغة قيمته 6.5 مليار دولار الذي يستحق في 2046 بواقع 0.7 سنت إلى أدنى مستوى منذ مارس آذار، بينما انخفض الإصدار المستحق في 2047 والبالغة قيمته 4.5 مليار دولار بأكثر من سنت إلى أدنى مستوى في شهر، وفق بيانات تريدويب.

ونزلت السندات ذات الآجال الأقصر استحقاق 2023 و2026 بنحو 0.3-0.4 سنت. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)