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#SA Debt News
8 تشرين الثاني نوفمبر 2017 / 14:01 / بعد 20 ساعة

مصادر: دائنو بن لادن السعودية يتلقون مدفوعات قيمتها 500 مليون دولار

صحفيو رويترز

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من هديل الصايغ وتوم أرنولد وكاتي بول

دبي/الرياض 8 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت مصادر مصرفية لرويترز إن دائني مجموعة بن لادن السعودية للبناء تلقوا مدفوعات قيمتها 1.85 مليار ريال (493 مليون دولار) تتعلق بمشروع الحرم المكي.

وتلقت البنوك الأموال منذ احتجاز رئيس مجلس إدارة الشركة بكر بن لادن مطلع الأسبوع الحالي في إطار حملة واسعة لمكافحة الفساد في المملكة.

وذكرت المصادر أنه لم يتضح على الفور ما إذا كانت الشركة بدأت في إجراءات صرف المدفوعات قبل إيقاف رئيس مجلس الإدارة. وتتعلق هذه المدفوعات بقسط دوري من الرسوم والعمولات وسداد جزئي لأصل القرض.

ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعقيب من مجموعة بن لادن.

إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى

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