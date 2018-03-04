قرض سعودي مجمع قيمته 16 مليار دولار يخفض تكاليف التمويل

من ديفيد باربوشيا

دبي 4 مارس آذار (رويترز) - يخفض قرض مجمع سعودي مزمع قيمته 16 مليار، هو من أكبر القروض في الأسواق الناشئة، تكلفة التمويل للمملكة عن طريق دفع مبالغ أقل بكثير للبنوك مقارنة بقروض سابقة.

وقالت وزارة المالية السعودية في حسابها على تويتر إنها ستعرض على البنوك هامشا قدره 75 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور) عن القرض الذي ينوي مكتب إدارة الدين العام الانتهاء منه بحلول منتصف مارس آذار.

وأوضحت الوزارة أن عروض البنوك الأجنبية لتعديل وإعادة تسعير وتمديد فترة القرض، الذي تم ترتيبه في الأساس في 2016 بقيمة عشرة مليارات دولار ويستحق في 2021، تجاوزت 20 مليار دولار.

كان القرض الذي جمعته السعودية في 2016 أول صفقة قرض كبير بعد انخفاض أسعار النفط العالمية الذي أثر على أوضاعها المالية وعرضت المملكة على البنوك آنذاك 103 نقاط أساس فوق ليبور. ومنذ ذلك الحين أصدرت المملكة سندات دولية بقيمة 39 مليار دولار.

وسيشمل القرض المجمع شريحة تمويل إسلامي بأكثر من 30 بالمئة من حجم القرض أي أكثر من خمسة مليارات دولار بحسب صحفة الوزارة على تويتر.

وأوضحت وزارة المالية أن مجموعة من 16 بنكا دوليا ستشارك في تمويل القرض الجديد ارتفاعا من 14 بنكا دوليا في القرض الأصلي.

وقال محمد الخنيفر المتخصص بأسواق الدين لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية”مكتب إدارة الدين لا يتشدد عند التسعير عادة لكن هذه المرة خفضوا هامش القرض بمقدار 27 نقطة أساس“.

وتابع”أعتقد أن التأثير الإيجابي للتخفيض لن يقتصر على مبيعات السندات السعودية المقبلة فحسب بل سيمتد إلى منحنيات عائد مقترضي الخليج السياديين الأعلى تصنيفا مثل أبوظبي والكويت“.

وفي الشهر الماضي قالت مصادر مصرفية لرويترز إن سندات دولارية سعودية جديدة قد تُطرح في الأسابيع المقبلة.