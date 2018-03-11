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* مؤشر البورصة يرتفع 1.46% إلى 7562.11 نقطة في الإغلاق السابق.
* مؤشر البورصة يصعد 0.54% إلى 16472.28 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات
* مؤشر أبوظبي يرتفع 0.17% إلى 4527.10 نقطة في الإغلاق السابق.
* مؤشر دبي ينخفض 0.77% إلى 3157.45 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت
* مؤشر البورصة يصعد 0.44% إلى 6778.18 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابقة) داو جونز +440.53 +1.77% 25335.74 نقطة ستاندرد اند بورز +47.60 +1.74% 2786.57 ناسداك +132.86 +1.79% 7560.81 ستوكس 600 +1.62 +0.34% 378.24 نيكي +101.13 +0.47% 21469.20
النفط (مستويات الإغلاق السابقة) برنت +1.88 +2.96 % 65.49 دولار/برميل الخام الأمريكي +1.92 +3.19% 62.04
العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابقة) اليورو 1.2305-1.2209 دولار الدولار/الين 106.77-106.82 ين الاسترليني 1.3851-3854 .1 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1323.64-1323.77 دولار
إعداد معتز محمد وعبد الفتاح شريف للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني