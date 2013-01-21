السعودية تدعو إلى زيادة رأسمال الصندوق العربي للتنمية بنسبة 50%

دبي 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - دعت السعودية الى زيادة بنسبة 50 في المئة على الأقل في رأسمال الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو مؤسسة عربية تنموية رائدة في تقديم القروض الميسرة.

وذكر الموقع الالكتروني للصندوق الذي يتخذ من الكويت مقرا له أن رأسمال الصندوق بلغ ملياري دينار كويتي (7.10 مليار دولار) في 31 ديسمبر كانون الاول 2011 .

ويقدم الصندوق المملوك لجميع حكومات الدول العربية قروضا بمعدلات فائدة منخفضة لمدد تتراوح بين 20 و 25 عاما للاسهام في تمويل مشروعات المياه والكهرباء والاتصالات بشكل أساسي.

وقال ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز في القمة الاقتصادية العربية بالعاصمة السعودية الرياض "أدعو إلى زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية بنسبة لا تقل عن 50 في المئة عن نسبتها الحالية."

وأضاف أن المملكة مستعدة لسداد حصتها في أي زيادة يوافق عليها مالكو الصندوق.

وقال "مستوى التجارة بين دولنا لا يرقى الى مستوى امكاناتنا وطموحاتنا مما يتطلب منا جميعا العمل الجاد والمخلص لبناء التكامل الاقتصادي العربي المنشود."