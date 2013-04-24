البيان القابضة أول شركة سعودية تصدر سندات إسلامية بالرنجيت الماليزي

دبي 24 أبريل نيسان (رويترز) - أصبحت شركة البيان القابضة أول شركة سعودية تصدر سندات إسلامية (صكوكا) بالرنجيت الماليزي ما يمهد الطريق أمام مزيد من شركات المملكة لدخول سوق ماليزيا أكبر سوق للصكوك في العالم.

وقال بيان لشركة جايدانس فاينانشال جروب التي تقدم المشورة لشركة بيان اليوم الأربعاء إن الشركة أصدرت صكوكا بقيمة 200 مليون رنجيت (65.4 مليون دولار) كشريحة أولى من برنامج صكوك مقومة بالرنجيت أصدرته مؤخرا بمليار دولار. ولم تصدر تفاصيل التسعير بعد.

وهذه أول مرة تقوم فيها شركة سعودية بإطلاق هذا البرنامج الحاصل على تصنيف ‭‭AA3‬‬ من وكالة "رام" الماليزية للتصنيف واصدار صكوك بالعملة الماليزية.

وتتطلع شركات الخليج إلى إصدار صكوك تستهدف المستثمر الماليزي لتنويع مصادر التمويل والاستفادة من الطلب الآسيوي على أدوات ديون الشرق الأوسط.

وصدرت الصكوك بصيغة الوكالة المتوافقة مع الشريعة.

وتم تفويض الوحدة الإسلامية لاتش.اس.بي.سي في ماليزيا وبنك هونج ليونج الإسلامي وبنك كينانجا للاستثمار لترتيب الإصدار ويدير مصرف الهلال بأبوظبي الإصدار في دولة الإمارات.

وتنشط شركة البيان في قطاعات منها إنشاءات البنية التحتية والتشييد والمقاولات العامة ومنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والإعلان والنشر.