مقابلة- معادن السعودية تتوقع جمع تمويل لمشروع بسبعة مليارات دولار خلال شهرين

من مروة رشاد

الرياض 9 مايو أيار (رويترز) - قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة التعدين العربية السعودية (معادن) إن الشركة تتطلع لاستكمال تمويل مشروع للفوسفات تبلغ التكلفة التقديرية له حوالي 26 مليار ريال (نحو سبعة مليارات دولار) خلال الشهرين المقبلين.

وقال خالد الرويس نائب رئيس الشركة للمالية خلال مقابلة مع رويترز على هامش مؤتمر يورومني في الرياض أمس الأربعاء "نتوقع أن ندخل السوق (للحصول على التمويل) خلال الشهر المقبل أو الشهر الذي يليه. سنلجأ لسوق تمويل المشروعات...ستكون البداية مع صندوق الاستثمارات العامة ووكالات ضمان الصادرات."

ولم تنته الشركة بعد من تحديد المبلغ الذي ستجمعه من السوق لكن الرويس قال إن بنوكا محلية وعالمية ووكالات لضمان الصادرات أبدت اهتماما "كبيرا ومشجعا".

وأضاف أن إصدار سندات إسلامية (صكوك) سيكون من بين الخيارات المتاحة لكنه استبعد القيام بذلك قريبا.

وقال "سوق الدين أمر نتطلع إليه - إذا كنا نتكلم عن السندات - لكن إن قمنا بذلك سيكون في إطار الهيكل التمويلي للمشروع وليس بصورة منفصلة."

كان الرويس قال في اواخر يناير كانون الثاني الماضي إن الشركة ستفاتح صندوقين حكوميين سعوديين هما صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الصناعية بالإضافة إلى وكالات ضمان الصادرات بشأن تمويل المشروع ومن المتوقع أن تدعو البنوك التجارية إلى تقديم عروضها في يوليو تموز.

وفي مارس اذار الماضي وقعت معادن اتفاقا مع شركة الاسمدة الأمريكية موزاييك والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لإنشاء مجمع متكامل للفوسفات.