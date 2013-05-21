دار الأركان السعودية تصدر صكوكا بقيمة 450 مليون دولار

الرياض 21 مايو أيار (رويترز) - أصدرت شركة دار الأركان أكبر مطور عقاري في السعودية صكوكا لأجل خمس سنوات بقيمة 450 مليون دولار حسبما أظهرت وثيقة للبنوك المرتبة للإصدار وهو الأول للشركة في الأسواق العالمية منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وبحسب الوثيقة التي صدرت اليوم الثلاثاء سيجري تسعير الصكوك عند 5.875 بالمئة وهو سعر أقل من السعر الاسترشادي الذي بلغ ستة بالمئة في وقت سابق من اليوم والسعر البالغ 6.25 بالمئة الذي أعلن عنه أمس الاثنين.