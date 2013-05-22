دار الأركان السعودية تطلق برنامجا للصكوك بقيمة 750 مليون دولار

الرياض 22 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة دار الأركان أكبر شركة للتطوير العقاري في السعودية إنها أطلقت برنامجا للصكوك بقيمة 750 مليون دولار على عدة شرائح تصدرها خلال 12 شهرا.

وأضافت الشركة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الأربعاء إنها انتهت بنجاح من طرح الشريحة الأولى من البرنامج بقيمة 450 مليون دولار لأجل خمس سنوات وبمعدل ربح سنوي 5.75 بالمئة.

والإصدار هو الأول لدار الأركان في الأسواق العالمية منذ أكثر من ثلاث سنوات وتولى ترتيبه بنك الخير في البحرين وجولدمان ساكس ودويتشه بنك وبنك الإمارات دبي الوطني إلى جانب مصرف الريان وكيو انفست في قطر.

وقال البيان إن طلبات الاكتتاب في الشريحة الأولى تجاوزت المطلوب بواقع 3.7 بالمئة بقيمة إجمالية 1.6 مليار دولار.

وكان أحدث إصدار لصكوك دولارية لدار الأركان في 2010 عندما سعرت صكوكا بقيمة 450 مليون دولار عند 10.75 بالمئة.

وتزامن الإصدار السابق - وهو أول إصدار سندات لشركة سعودية يتاح للمستثمرين في الولايات المتحدة - مع تباطؤ القطاع العقاري بالمنطقة وأزمة ديون دبي التي أثرت سلبا على المعنويات بالمنطقة.

لكن منذ ذلك الحين بدأ القطاع يشهد انتعاشا لاسيما مع إصدار قانون الرهن العقاري في السعودية وارتفاع الطلب على السندات الإقليمية مما ساعد دار الأركان على خفض تكلفة التمويل بصورة كبيرة.

ومن المتوقع أن تشهد السعودية ازدهارا في قطاع العقارات بمجرد تطبيق قانون الرهن العقاري الذي طال انتظاره والذي أعلن عنه في يونيو حزيران الماضي. ويمثل نقص الوحدات السكنية ذات التكلفة المنخفضة والمتوسطة مشكلة كبيرة في المملكة حيث يقول محللون إن السعودية تحتاج لبناء 275 ألف منزل سنويا على مدار الأعوام الخمسة المقبلة لتلبية الطلب.