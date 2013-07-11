مصدران: بن لادن السعودية تستكمل إصدار صكوك بقيمة مليار ريال

دبي 11 يوليو تموز (رويترز) - قال مصدران مطلعان إن مجموعة بن لادن السعودية إحدى أكبر شركات المقاولات في المملكة استكملت إصدار صكوك بقيمة مليار ريال (266.7 مليار دولار).

وقال مصدر مصرفي طلب عدم الكشف عن هويته كونه غير مصرح له الحديث لوسائل الإعلام إن الصفقة التي جرى هيكلتها بنظام صكوك المرابحة لأجل عام يبلغ عائدها 2.5 بالمئة.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مجموعة بن لادن.

كانت مصادر قالت الشهر الماضي إن بنك بي.إن.بي باريبا والذراع المصرفية الاستثمارية لبنك الخليج الدولي يقومان بتسويق صفقة بن لادن لمستثمرين سعوديين وإن حصيلة الإصدار ستستخدم لتمويل مشروعات الشركة.

وقال مصدر آخر إنه جرى بيع الصكوك لنطاق واسع من المستثمرين يشمل المؤسسات المالية ومديري الأصول وصناديق التأمين.

وهذا هو رابع إصدار لأجل 365 يوما. وجرى ترتيب آخر إصدار من ذلك النوع بقيمة مليار ريال في اغسطس آب فيما جرى ترتيب الإصدارين الآخرين في يوليو 2010 ويوليو 2011.

واستكملت مجموعة بن لادن بالفعل إصدار صكوك آخر في 2013 قيمته 1.3 مليار ريال لأجل عامين ونصف العام ورتبته الذراع الاستثمارية للبنك السعودي الفرنسي.