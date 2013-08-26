مقدمة 1-مصادر: بنك ساب السعودي يخطط لإصدار صكوك لدعم رأس المال

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دبي 26 أغسطس آب (رويترز) - قال مصدران مصرفيان مطلعان اليوم الإثنين إن بنك ساب السعودي وهو إحدى وحدات إتش.إس.بي.سي هولدنجز يخطط لبيع سندات إسلامية (صكوك) لدعم رأس المال قبل نهاية العام.

وأضاف المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما لأن المسألة ليست معلنة أن إتش.إس.بي.سي سيقدم المشورة لبنك ساب بشأن الصكوك المزمعة التي ستكون مقومة بالريال.

وامتنع بنك ساب عن التعليق. وساب هو ثالث أكبر بنك في المملكة من حيث القيمة السوقية ويملك فيه إتش.إس.بي.سي هولدنجز حصة نسبتها 40 في المئة.

وبلغت نسبة رأس المال -التي تشمل رأس المال الأساسي والتكميلي- لبنك ساب في نهاية يونيو حزيران 14.78 في المئة وهي من أقل النسب بين البنوك السعودية.

لكنها أعلى كثيرا من الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال -وهي مؤشر رئيسي على المتانة المالية للبنك - البالغ ثمانية في المئة وفقا لقواعد مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي).

وقال ياب ماير مدير بحوث الأسهم لدى أرقام كابيتال بدبي "نسبة كفاية رأس المال لبنك ساب كافية لكنها عند الحد الأدنى للبنوك السعودية." وأضاف أن قيمة صكوك ثانوية حالية تتضاءل أيضا مع قرب استحقاقها.

وتتمتع البنوك السعودية برأسمال جيد مقارنة مع البنوك الغربية لكن النمو القوي للإقراض بفعل برنامج إنفاق حكومي ضخم يضع ضغوطا نزولية على مركزها الرأسمالي.