مصحح-هيئة الطيران السعودية تسعر صكوكا قيمتها 15.2 مليار ريال

(لتصحيح العملة في العنوان)

دبي 2 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال بيان للهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية نشرته صحف محلية إن الهيئة سعرت صكوكا قيمتها 15.2 مليار ريال (4.05 مليار دولار) متجاوزة حجم إصدارها الأول في 2012 والذي كان بقيمة غير مسبوقة أيضا.

وبحسب صحيفة سعودي جازيت تجاوزت طلبات الاكتتاب في إصدار الهيئة مثلي المعروض وجاءت العروض من صناديق حكومية وبنوك محلية وشركات تأمين واستثمار.

ولم يذكر التقرير تفاصيل عن أجل الصكوك ولا مستوى السعر.

وكان نجاح العملية متوقعا نظرا لحجم السيولة لدى المستثمرين المحليين وكون الإصدار هو أقرب شيء إلى أداة دين سيادي سعودية حيث لا تصدر الحكومة سندات لكن وزارة المالية تضمن صكوك هيئة الطيران.

وتستخدم حصيلة البيع لتمويل توسعة مطار الملك عبد العزيز في جدة ومطار الملك خالد الدولي في الرياض. ومن المتوقع أن يتكلف مشروع جدة 27 مليار ريال.

وتستثمر السعودية بكثافة في مشاريع البنية التحتية وتطور عددا كبيرا من مطاراتها لمواكبة نمو حركة السفر.

كانت مصادر مصرفية أبلغت رويترز في يونيو حزيران أن الوحدة السعودية لبنك اتش.اس.بي.سي هولدنجز وذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية للبنك الأهلي التجاري المملوك للدولة وستاندرد تشارترد تولوا ترتيب الإصدار.

كان حجم الإصدار الأول لهيئة الطيران الذي تم تسعيره في يناير كانون الثاني 2012 بلغ 15 مليار ريال وكان أضخم إصدار سندات بالعملة المحلية. واجتذب الإصدار طلبات اكتتاب من المستثمرين بلغت 3.5 مثل الحجم النهائي.