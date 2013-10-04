البنك الإسلامي للتنمية يعتزم تعزيز برنامج الصكوك إلى 10 مليارات دولار

من برناردو فيزكاينو

4 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - يعتزم البنك الإسلامي للتنمية ومقره السعودية زيادة حجم برنامجه لإصدار السندات الإسلامية (الصكوك) من 6.5 مليار دولار إلى عشرة مليارات دولار لتلبية الطلب على سندات الدرجة الاستثمارية التي يصدرها.

ومن شأن توسيع البرنامج أن يساعد البنك ذا التصنيف الممتاز ‭AAA‬ على تحقيق هدفه المتمثل في تنفيذ طرح عام للصكوك كل عام وتلبية طلبات متزايدة من المستثمرين لتنفيذ عمليات طرح خاص.

وقال حسن دميرهان مدير إدارة الخزانة بالبنك الإسلامي للتنمية الذي يتخذ من جدة مقرا له إن البنك يعتزم جعل الزيادة رسمية في نوفمبر تشرين الثاني إذا حصل على موافقة الهيئات التنظيمية في بريطانيا حيث يدرج برنامج صكوكه المتعدد العملات في البورصة.

وأضاف دميرهان أن الإصدارات العامة حتى الآن تجرى مرة واحدة سنويا ولكن الإصدارات الخاصة تمت في كثير من الأحيان على أساس احتياجات البنك من الموارد.

وجرى توسيع البرنامج مرتين منذ تأسيسه في عام 2005 وتشير حسابات لرويترز تستند إلى بيانات البنك الإسلامي للتنمية إلى أنه تم تنفيذ 15 إصدارا للصكوك بقيمة نحو سبعة مليارات دولار من بينها صكوك مستحقة قيمتها 6.3 مليار دولار.

ويعمل البنك على تعزيز التنمية الاقتصادية في دول ومجتمعات إسلامية ويضم في عضويته 56 دولة من بينها السعودية أكبر المساهمين فيه بحصة تبلغ 23.6 بالمئة.