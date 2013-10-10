الأهلي التجاري السعودي يخطط لإصدار صكوك بقيمة 1.1 مليار دولار

الخبر (السعودية) 10 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري أكبر بنك في السعودية من حيث الأصول إن البنك يخطط لإصدار سندات إسلامية (صكوك) بقيمة نحو أربعة مليارات ريال (1.1 مليار دولار) لزيادة رأس المال.

وقال الميمان في مقابلة مع قناة العربية التلفزيونية إن البنك يهدف إلى تعزيز رأس المال وكفاية رأس المال لذا فإنه يخطط لإصدار صكوك بنهاية 2013 أو بداية 2014 لتلبية متطلبات بازل 3 ومؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي).

وأعلن البنك الأهلي التجاري - الذي يملك فيه صندوق الاستثمارات العامة الحكومي حصة الأغلبية - ارتفاع صافي أرباح الربع الثالث من العام 17.1 في المئة إلى 1.73 مليار ريال.