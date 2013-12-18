ساب السعودي ينتهي من طرح صكوك بقيمة 1.5 مليار ريال

الرياض 18 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال البنك السعودي البريطاني (ساب) رابع أكبر بنك في المملكة من حيث القيمة السوقية إنه انتهى من طرح صكوك ثانوية بقيمة 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار).

وقال البنك في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الأربعاء إن الصكوك ستعمل على "دعم القاعدة الرأسمالية للبنك وفق متطلبات بازل 3 وكذلك زيادة قدرة البنك على التوسع في الأعمال المصرفية بالإضافة إلى تحسين فترات الاستحقاق والاستمرار في تنويع مصادر التمويل."

ووفقا للبيان يبلغ أجل الصكوك سبع سنوات ويحق للبنك استرجاعها بنهاية العام الخامس. وبلغ عائد الصكوك 1.4 بالمئة فوق معدل الفائدة بين البنوك السعودية لستة أشهر.

وكانت مصادر مطلعة قالت لرويترز في أغسطس آب إن البنك يعتزم إصدار صكوك مقومة بالريال بنهاية العام الجاري لدعم الشريحة الثانية من رأس المال.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)