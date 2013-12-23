خطة الموازنة للحكومة السعودية لعام 2014

الرياض 23 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أصدرت وزارة المالية السعودية اليوم الاثنين البيانات التالية لميزانية عام 2013 وعام 2014:

الميزانية العامة للحكومة السعودية 2014 2013 (بالمليار ريال) الإيرادات العامة ‭‭ ‬‬ ‭‭855‬‬ 1131 (829)‭‭ ‬‬ النفقات العامة ‭‭ ‬‬ ‭‭855‬‬ 925 (820) الفائض في الميزانية 0 206 (9) النسبة من الناتج المحلي الإجمالي (%) --- 7.4

ملحوظة: الأرقام الخاصة بعام 2014 هي تقديرات أما الأرقام الخاصة بعام 2013 فتشير إلى تقديرات أولية.

الأرقام المذكورة بين قوسين تشير للموازنة الأولية لعام 2013.

نسبة الفائض إلى الناتج المحلي الإجمالي أعدت وفقا لحسابات رويترز على أساس البيانات الرسمية التي أشارت لبلوغ الناتج المحلي الإجمالي 2.795 تريليون ريال في 2013.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)