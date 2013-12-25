مصحح-توقعات بزيادة إصدارات السندات الخليجية في 2014

(لتصحيح الإشارة إلى جهاز أبوظبي للاستثمار بما يظهر أن المقصود هو حكومة أبوظبي وليس الصندوق السيادي)

من ديفيد فرنش

دبي 24 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - من المتوقع أن تزيد اصدارات السندات من منطقة الخليج العام القادم بدعم الإنفاق الكبير على البنية التحتية ومتطلبات إعادة التمويل في حين قد تعود حكومة أبوظبي للسوق بعد غياب دام قرابة خمسة أعوام.

وتراجعت إصدارات السندات والصكوك في المنطقة إلى 28.97 مليار دولار العام الحالي من 36.90 مليار في 2012 بناء على بيانات وحدة آي.اف.آر التابعة لتومسون رويترز.

ويرجع ذلك لأسباب منها القلق من خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لتقليص التحفيز النقدي الذي ساهم في توسيع هوامش السندات عالميا وكذلك لبعد أبوظبي والكيانات المرتبطة بحكومتها عن سوق السندات.

والآن بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي تقليص التحفيز في حين تتجاوب الأسواق بهدوء مع ذلك. وفي غضون ذلك تستحق التزامات بمليارات الدولارات في الشهور الاثني عشر المقبلة على شركات مرتبطة بأبوظبي ومن المتوقع أن تستبدل الإمارة بعضها على الأقل بسندات جديدة.

وقال كلاوس فروليتش رئيس الاستثمار المصرفي بالشرق الأوسط وشمال افريقيا في مورجان ستانلي "نتوقع إصدارات محتملة بقيمة 40 إلى 45 مليار دولار في العام المقبل مع دخول مزيد من المصدرين غير الحكوميين للسوق في حين ستعزز عمليات إعادة تمويل كبيرة لجهات سيادية الأحجام إجمالا."

ولم تصدر حكومة أبوظبي - التي تواجه استحقاق سندات بقيمة 1.5 مليار دولار في ابريل نيسان - أي سندات عامة منذ أول إصدار لها في 2009.