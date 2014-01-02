السعودية للكهرباء تبدأ طرح صكوك استثمار إسلامية الخميس المقبل

الرياض 2 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت الشركة السعودية للكهرباء أكبر شركة مرافق في الخليج من حيث القيمة السوقية إنها ستبدأ طرح صكوك استثمار إسلامية فئة مليون ريال للصك اعتبارا من الخميس المقبل وحتى 27 من فبراير شباط.

وقالت الشركة في بيان نشر بالموقع الإلكتروني للبورصة السعودية اليوم الخميس إنها ستبدأ من الخميس 9 من يناير كانون الثاني طرح إصدارها من صكوك الاستثمار بفئة مليون ريال للصك الواحد وبحد أدنى لمبلغ الاكتتاب مليون ريال.

وستحدد مدة الصكوك وتواريخ التوزيعات الدورية المتعلقة بها والقيمة الاسمية الإجمالية للإصدار عند نهاية فترة الطرح وفقاً لحجم الطلب في السوق.

ووفقا للبيان "ستستخدم الشركة متحصلات الإصدار لأغراضها العامة ومنها برنامجها للنفقات الرأسمالية."

وعينت السعودية للكهرباء كلا من إتش.إس.بي.سي العربية السعودية المحدودة وشركة السعودي الفرنسي كابيتال مستشارين ماليين ومديرين للإصدار واستقبال العروض ومتعهدي تغطية.