الأهلي التجاري السعودي يصدر صكوكا بقيمة 5 مليارات ريال

دبي 19 فبراير شباط (رويترز) - قال مصدران مصرفيان اليوم الأربعاء إن البنك الأهلي التجاري السعودي أكبر مصرف في السعودية من حيث الأصول استكمل إصدارا للصكوك بقيمة خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار).

والصفقة هي الأكبر من نوعها في المملكة وتأتي في إطار إصدار البنوك السعودية لأدوات دين لدعم احتياطيات رأس المال بعد فترة طويلة من استمرار النمو المرتفع لعمليات الإقراض.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من متحدث باسم البنك الأهلي التجاري.

وقال أحد المصادر مشترطا عدم الكشف عن هويته لأن الأمر لم يعلن بعد إن البنك كان يهدف لجمع أربعة مليارات ريال لكن جرى زيادة حجم إصدار الصكوك بفضل الطلب القوي من جانب المستثمرين.

كان رئيس مجلس الإدارة منصور الميمان قال في اكتوبر تشرين الأول إن البنك يعتزم إصدار صكوك بقيمة أربعة مليارات ريال.

ومن شأن الصكوك أن تدعم الشريحة الثانية من رأس مال البنك وسيبلغ أجل الإصدار عشر سنوات مع منح البنك خيار استرجاع الصكوك بعد خمس سنوات.

وقال المصدر الآخر إنه جرى تسعير الصكوك عند 110 نقاط فوق سعر الفائدة بين البنوك السعودية لستة أشهر (سايبور).

كان البنوك عهد الشهر الماضي إلى ذراع الاستثمار التابعة له بترتيب الإصدار بالتعاون مع الذراع الاستثمارية لبنك الخليج الدولي ومع الوحدتين السعوديتين لبنكي اتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان.