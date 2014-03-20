مقدمة 1-مصادر: السعودي للاستثمار يختار الرياض المالية لترتيب إصدار صكوك

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من ديفيد فرنش

دبي 20 مارس آذار (رويترز) - قالت مصادر مصرفية اليوم الخميس إن البنك السعودي للاستثمار اختار ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك الرياض لترتيب إصدار صكوك ثانوية ليصبح أحدث بنك في المملكة يلجأ إلى طرح صكوك لتعزيز رأس المال.

وذكر مصدران طلبا عدم الكشف عن اسمهما نظرا لعدم الإعلان عن هذه المعلومات حتى الآن أن السعودي للاستثمار سابع أكبر البنوك السعودية المدرجة في البورصة من حيث الأصول اختار الرياض المالية لترتيب إصدار الصكوك المقومة بالريال.

وأضاف أحد المصدرين أن الإصدار قد يتم قبل حلول شهر رمضان الذي يبدأ قرب نهاية يونيو حزيران.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من البنك السعودي.

ورغم ذلك من المتوقع أن يطلب من مساهمي البنك السعودي للاستثمار في اجتماع الجمعية العمومية للبنك المقرر في أول أبريل نيسان الموافقة على إصدار جميع أدوات الدين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وفقا لبيان أرسل إلى البورصة في السادس من مارس آذار.

ومن شأن هذه الصكوك أن تعزز رأس المال الثانوي أو التكميلي للبنك.