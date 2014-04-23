مصادر: الاتصالات السعودية تكلف بنوكا بأول إصدار صكوك لها

من ديفيد فرينش

دبي 23 أبريل نيسان (رويترز) - أبلغت مصادر مصرفية مطلعة رويترز اليوم الأربعاء أن الاتصالات السعودية أكبر شركة اتصالات خليجية من حيث القيمة السوقية قد فوضت ثلاثة بنوك لإدارة أول إصدار سندات إسلامية لها.

وقالت المصادر الثلاثة التي اشترطت عدم كشف هوياتها نظرا لعدم صدور إعلان رسمي بعد إن اختيار الشركة وقع على جيه.بي مورجان تشيس وستاندرد تشارترد وذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية للبنك الأهلي التجاري السعودي لترتيب العملية.

وأحجمت الاتصالات السعودية عن التعليق.

وقالت المصادر إنه من غير الواضح بعد إن كانت الشركة تريد إصدار الصكوك في السوق السعودية أم أنها ستكون بالدولار الأمريكي وتباع إلى المستثمرين العالميين.

وبحسب بيان للبورصة في وقت سابق هذا الشهر أقر مساهمو الاتصالات السعودية إصدار سندات داخل وخارج المملكة في اجتماع عقد يوم الثاني من ابريل نيسان.

ومن المرجح إذا قررت الاتصالات السعودية بيع السندات بالدولار أن تلقى اهتماما كبيرا من المستثمرين نظرا لندرة إصدارات أدوات الدين السعودية خارج المملكة.

وعندما أصدرت السعودية للكهرباء سندات قيمتها 2.5 مليار دولار موزعة على صكوك لأجل عشر سنوات وأخرى لأجل 30 عاما في وقت سابق هذا الشهر زاد الطلب على عشرة مليارات دولار.