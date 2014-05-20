مرتبون: دار الأركان السعودية تنوي إصدار صكوك دولارية
دبي 20 مايو أيار (رويترز) - قالت وثيقة لمرتبي إصدار صكوك إن دار الأركان للتطوير العقاري السعودية تنوي هذا الأسبوع تسعير صكوك دولارية بالحجم القياسي لأجل خمس سنوات.
وقالت الوثيقة إن السعر الاسترشادي المبدئي للإصدار يقع في أواخر نطاق الستة بالمئة.
وفي العادة يكون حجم الإصدار القياسي حوالي 300 مليون دولار للإصدارات عالية العائد أي ذات الفائدة المرتفعة بسبب تصنيفها الائتماني المنخفض.
ودار الأركان حاصلة على تصنيف B+ من ستاندرد اند بورز بانخفاض أربع درجات عن التصنيف الاستثماري لكن مع نظرة مستقبلية إيجابية.
كانت الشركة العقارية قالت أمس الاثنين إنها ستجري محادثات مع المستثمرين الأجانب اليوم الثلاثاء قبل إصدار صكوك محتمل.
ويتولى تنسيق الإصدار المحتمل وإدارة دفاتره الخير كابيتال - وهي وحدة لبنك الخير البحريني الذي يشغل رئيس مجلس إدارته نفس المنصب في دار الأركان - ودويشته بنك والإمارات دبي الوطني وجولدمان ساكس. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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